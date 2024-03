Terni, riverniciatura fontana piazza Tacito: Pac 2000 A si affida alla Savet Coating

di S.F.

Riverniciatura della fontana di piazza Tacito a Terni, chiuso il cerchio – era uno dei tasselli mancanti dopo la pioggia di subappalti autorizzati a febbraio – per il lavoro. Come? Con il via libera alla Savet Coating contract srl di Narni Scalo, vale a dire la ditta incaricata dalla Pac 2000 A per l’esecuzione il servizio. Bene, perché questo giro?

La sponsorizzazione

Tutto legato al piano di sponsorizzazioni per la fontana e la domanda della Pac 2000 A del 10 dicembre del 2020 dal valore di 40 mila euro oltre Iva: era per la sostituzione colonne di adduzione idrica ed il restauro del castello metallico per il rifacimento dell’impianto idraulico. Salto temporale e si arriva all’estate 2023 quando, pochi giorni dopo l’insediamento della giunta Bandecchi, ci sono stati i primi approfondimenti: «A seguito alla constatazione del deperimento di parte della verniciatura del castello, il responsabile dell’ufficio decoro urbano ed ambientale – Federico Nannurelli – ha disposto alla società Asm di avviare un’indagine ispettiva mirata a valutare lo stato di degrado materico sull’intero monumento». Il contratto tra Comune e Pac 2000 A imponeva «la realizzazione a regola d’arte secondo il progetto e le prescrizioni dettate dal progetto esecutivo». Si arriva al dunque? Palazzo Spada ha chiesto in quella circostanza «il repentino ripristino delle lavorazioni effettuate, in esecuzione diretta del danno verificatosi». Martedì 26 marzo il riscontro formale.

Via libera

Pac 2000 A si è resa disponibile a muoversi per i lavori di ripristino con tanto di trasmissione del preventivo. Tempo di riverniciatura: firmano lo stesso Nannurelli e il dirigente ai lavori pubblici/manutenzioni Piero Giorgini. La fontana di piazza Tacito a stretto giro – aprile – tornerà di nuovo in funzione. Sperando che in futuro non si ripresenti la stessa situazione.