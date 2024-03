Terni, restauro Telfer e musealizzazione mosaici fontana: servono 5 milioni

di S.F.

Oltre 5 milioni di euro che, al momento, non ci sono. Questa la cifra messa nera su bianco dal Comune di Terni per il restauro/rimontaggio della Telfer e la musealizzazione/valorizzazione del mosaico della Fontana dello Zodiaco di piazza Tacito: i dati sono contenuti in una missiva firmata dal sindaco Stefano Bandecchi e diretta alla soprintendenza. Motivo? La lettera partita da Perugia per spiegazioni in seguito all’acquisizione delle tre opere di Giovanni Gasparro.

FEBBRAIO 2024, SOPRINTENDENZA IN TACKLE SUL COMUNE PER GASPARRO

I 40 MILA EURO PER GASPARRO: ARRIVANO DA UN INTERVENTO PNRR

Costi e problemi

La soprintendenza aveva chiesto delucidazioni sull’acquisizione da 40 mila euro delle tre opere, con fondi provenienti dal quadro economico per la riqualificazione dell’ex chiesa del Carmine. Nella risposta del primo cittadino – di mezzo c’è anche un’interrogazione presentata dall’onorevole Emma Pavanelli del M5S – c’è la spiegazione sulla fonte di finanziamento che, in sostanza, ribadisce quanto già affermato a marzo all’apice della polemica: non sarebbero stati impiegati fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, bensì fondi comunali destinati in origine all’ex chiesa del Carmine. Focus poi sulla quotazione delle opere: di mezzo ci sono formule e coefficienti. Poi c’è la seconda parte. Altrettanto interessante.

LA REPLICA DELLA BORDONI SUL TEMA GASPARRO

IL M5S CHIEDE LUMI: «COME AVETE VALUTATO LE OPERE?»

Le emergenze e i fondi

Da Perugia inoltre c’era stata la critica in riferimento alla necessità di attivarsi su alcune questioni aperte per il patrimonio storico, artistico e architettonico. Vale a dire l’ex convento di Colle dell’Oro (per l’intera copertura servono circa 10 milioni di euro, per la messa in sicurezza è in corso un primo intervento da 1,1 milioni), il mosaico originario della fontana dello Zodiaco e la passerella Telfer. Bene, esito? Palazzo Spada tira in ballo le cifre per, in sintesi, dire che a stretto giro difficilmente si potrà fare qualcosa. Per la musealizzazione e valorizzazione del mosaico si parla di una spesa stimabile da 1,5 milioni di euro, mentre per la struttura metallica adagiata a lato della strada Valnerina – tutto basato su una perizia tecnica preventiva del passato per il restauro e rimontaggio – la somma indicata è di 3,6 milioni di euro. Oltretutto da aggiornare. La sensazione è che poco si muoverà in entrambi i casi.