Terni: Roberto Paterni nuovo dirigente delle Volanti

Il commissario Roberto Paterni è il nuovo dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (squadra Volante) della questura di Terni. Paterni, ternano di 58 anni, ha iniziato la sua carriera nella polizia di Stato nel dicembre 1984, come ausiliario agente al Caps di Cesena – Centro addestramento polizia Stradale – da dove è stato trasferito al reparto Mobile di Roma. Dopo due anni è arrivato a Terni dove ha prestato servizio alle Volanti, come responsabile di turno, per poi passare, dopo un lungo periodo, all’ufficio di Gabinetto. Dal 2004 fino all’attuale nomina è stato alla Digos, ma nella sua lunga carriera ha prestato servizio anche a Palermo, durante i tragici anni degli attentati stragisti mafiosi, impiegato presso l’ufficio scorte. Nel 2020 ha ricevuto la ‘fascia blu’ di commissario e da venerdì 8 settembre è tornato alla squadra Volante da dirigente. «Al commissario Roberto Paterni – è la nota della questura – vanno i migliori auguri di buon lavoro dal questore Bruno Failla e da tutti i colleghi».

Condividi questo articolo su