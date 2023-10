Terni: ruba zaino in centro. Individuato grazie alle telecamere

I carabinieri del comando stazione di Terni hanno denunciato per furto aggravato un 26enne di nazionalità romena, con numerosi precedenti, a seguito di un’indagine andata avanti per alcuni mesi. Il fatto risale alla fine dello scorso maggio, quando un giovane di Terni, che si trovava in centro in compagnia di alcuni amici, aveva subito il furto del proprio zaino contenente il portafogli con documenti e circa 120 euro in contanti, oltre a diversi oggetti personali. Dall’analisi delle telecamere di sicurezza presenti in città, i militari della stazione di Terni sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del furto, ‘immortalato’ proprio nel momento in cui rubava lo zaino del ragazzo, denunciandolo all’autorità giudiziaria. Il 26enne si trova già ristretto nel carcere di vocabolo Sabbione per alcuni reati contro il patrimonio commessi nei giorni scorsi.

