Terni saluta il Livingstone. Ma è davvero un addio?

di Francesca Torricelli

Era giugno 2023 quando Mirko Zitti ci annunciava la possibilità della chiusura del ‘suo’ Livingstone, locale ternano con una storia trentennale, che dal 2007 gestiva insieme a sua sorella Valentina. Oggi la data ufficiale di chiusura c’è: sabato 28 ottobre, insieme al loro staff, Mirko e Valentina spilleranno le ultime birre.

VIDEO

I ricordi e i saluti di Mirko

La vicinanza e il dispiacere dei clienti

I due fratelli hanno fatto scelte di vita differenti e salutano tutti quei clienti che negli anni, ormai, sono diventati amici. «In questi mesi abbiamo sentito tanto calore dalla gente – racconta Mirko – tanta vicinanza. All’inizio tra i clienti c’è stata incredulità, poi in loro è maturato un sentimento di dispiacere e volontà di cambiare questa situazione. Tante persone si sono fatte avanti per prendere in gestione l’attività, abbiamo ricevuto molte offerte anche da clienti abituali, ma poi scontrandosi con la realtà dei fatti hanno dovuto desistere».

VIDEO

Il dispiacere dei clienti, ormai amici

Un piccolo lumicino di speranza

Questa chiusura Mirko e Valentina la vivono «con grande soddisfazione, ma allo stesso tempo con molto dispiacere, perché 23 anni di vita nel locale non si cancellano con un colpo di spugna. Ma ci portiamo via un grande capitale umano, abbiamo allacciato tantissime relazioni con persone magnifiche che in questi anni ci hanno dato amicizia e vicinanza. Ad oggi, però, abbiamo un programma da rispettare con i proprietari dell’immobile e quindi a breve dovremo iniziare a smantellare tutto. Ma non è detta l’ultima parola perché, proprio in questi giorni, si sono fatte avanti delle persone. Chissà, io un piccolo lumicino di speranza perché questa lunga e bellissima storia prosegua, ce l’ho. Speriamo».

LE FOTO