Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì all’incrocio fra via Muratori e via Romagnosi, a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture – altrettante Mercedes – una delle quali è poi finita contro un furgone parcheggiato a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per ricostruire la dinamica del sinistro e gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata. Non risultano persone soccorse dal 118 sul posto.

