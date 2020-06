Terni, scontro all’incrocio: 30enne in ospedale

Incidente stradale all’incrocio fra via della Vittoria e via Nazario Sauro, nel centro di Terni, poco dopo le ore 12 di sabato mattina. Coinvolti un’autovettura – una Citroen Picasso – che, condotta da una donna di 47 anni di Amelia, procedeva lungo via Nazario Sauro. E uno scooter Aprilia 125 con in sella un 30enne di Terni (G.L. le sue iniziali) proveniente da via della Vittoria. In seguito all’impatto, quest’ultimo è finito a terra ed il giovane conducente è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. In zona, da rilevare, la sostanziale assenza di segnaletica orizzontale. Uno dei fattori, unito alle disattenzioni ed all’alta velocità, che i residenti della zona pongono alla base dei frequenti incidenti che si verificano.

