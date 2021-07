Terni, sequestro di cellulari e hashish in carcere

Doppia operazione e sequestri nel carcere di vocabolo Sabbione a Terni da parte degli agenti della polizia penitenziaria. A darne notizia è il segretario nazionale del Sarap, Roberto Esposito.

I sequestri

Due detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza – criminalità organizzata – sono stati trovati in possesso di cellulari. Non solo. Gli agenti hanno sequestrato dell’hashish nascosto in un pacco arrivato dall’estrno: «L’operazione – spiega Esposito – è stata possibile grazie al personale che ha espletato le proprie mansioni di concetto egregiamente, supportato da chi quotidianamente è a contatto con la popolazione detenuta e ne conosce tutte le mosse che possano mettere in atto, e quindi un plauso particolare al ruolo agenti e assistenti che continuano a dimostrare che sono il perno dell’amministrazione penitenziaria e grazie alla loro professionalità e senso del dovere contribuiscono attivamente alla riuscita della repressione dei reati all’interno degli istituti». Il materiale è stato sequestrato.