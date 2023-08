Terni, si rimette mano ai semafori: 25 mila euro per tre aree

Impianti semaforici a Terni, tempo di nuove spese per il Comune su questo fronte. Tra led, sostituzioni e adeguamenti vari c’è un esborso economico che sfiora i 25 mila euro: tutto in mano ad una società del Perugino più che nota nel settore, la Cts Electronics di Cannara.

Dove

La firma è della dirigente Gioconda Sassi e riguarda le operazioni di manutenzione di diversi impianti semaforici «il cui stato di conservazione e funzionamento attuale compromette la regolare circolazione, determinando una oggettiva ed accresciuta condizione di pericolo per gli utenti della strada». Nella fattispecie si parla di tre aree: l’intersezione via Lungonera Savoia/via Turati/via XX Settembre per l’adeguamento delle lanterne led e la sostituzione di pulsanti elettronici a chiamata, incrocio viale Di Vittorio/via Liutprando/via Piana dei Greci per le stesse ragioni più l’adeguamento dei dispositivi acustici per non vedenti e, in chiusura, in viale Bramante la sostituzione del regolatore semaforico. Il totale dell’affidamento è di 24.356 euro.