Terni, si torna a studiare villaggio Matteotti: questa volta da Milano

di Fra.Tor.

Una nuova visita al villaggio Matteotti di Terni da parte degli studenti universitari. Questa volta, lunedì mattina, è stata la volta di quelli del Politecnico di Milano che hanno svolto un sopralluogo guidato dal centro studi Giancarlo de Carlo che abitualmente fornisce questo servizio. Gli studenti, al quinto anno di corso, hanno scelto questo quartiere per un progetto accademico di riqualificazione.

La partecipazione

«Villaggio Matteotti – spiega l’architetto ternano Alessio Patalocco – è un’opera di architettura moderna tra le più importanti d’Europa, oltre che per il linguaggio architettonico, rappresentativo di un’epoca, anche per il processo di partecipazione che Domenico De Masi, scomparso di recente, Giancarlo De Carlo e soprattutto Gianlupo Osti hanno promosso e portato avanti. Si tratta di una delle tante realtà ternane che generalmente i nostri concittadini sottovalutano ma che ha molto da insegnare alle nuove generazioni sulla partecipazione, sulla convivenza e sul senso di comunità che appartiene ai suoi abitanti». Il prossimo appuntamento è per la metà di novembre con alcuni studenti di Toulouse che hanno già richiesto un incontro con il centro studi.