Terni: sosta selvaggia in largo Liberotti. «Non c’è più rispetto»

Auto parcheggiate sopra al marciapiede, dissuasori distrutti, arredi spostati proprio per sostare più comodamente. È quanto accade tra via Corona e largo Liberotto Liberotti, davanti alla chiesa sconsacrata di San Tommaso, a Terni, secondo quanto riferisce una lettrice di UmbriaOn, che ha segnalato la situazione – con tanto di foto allegate – alla redazione. «Questo è il rispetto che hanno alcuni cittadini?» si chiede, aprendo una riflessione sul grado di civiltà di alcuni automobilisti. Anche mercoledì un’auto di grossa cilindrata era parcheggiata per metà della carrozzeria sul marciapiede davanti all’ex chiesa, «e non è la prima volta» dice la donna. «Ma anche altre auto salgono lungo il marciapiede con il risultato che si è sgretolato in più punti». Vista la situazione l’auspicio della lettrice è che la polizia locale sia più presente in zona.

