Terni: spaccia eroina in via Di Vittorio. Condannato a 6 mesi

L’arresto, eseguito dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni, risale allo scorso 3 luglio. L’uomo, un 52enne tunisino, era stato fermato in via Di Vittorio dopo aver ceduto una dose di eroina ad un cliente. Nella mattinata di venerdì il soggetto, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in seguito all’udienza di convalida, è stato condannato a sei mesi di reclusione con le modalità del rito abbreviato. La sentenza è stata emessa dal giudice Simona Tordelli del tribunale di Terni e il 52enne era difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli. Confermata la misura dell’obbligo di firma. L’arresto aveva fatto seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini relative anche al degrado della zona dove era stato poi intercettato il soggetto, frequentata da altri stranieri che erano soliti bivaccare fra rifiuti e materassi abbandonati.

