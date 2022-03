Spettacoli viaggianti Terni, scatta deroga piazza Tacito per ruota panoramica

di S.F.

L’articolo 3 comma 2 del regolamento per la disciplna dello spettacolo viaggiante approvato con delibera di consiglio comunale del 3 febbraio 2014. Il Comune di Terni lo ha dovuto tenere in considerazione per uno specifico atto legato ad una delle aree più centrali della città, vale a dire piazza Tacito: il motivo è una deroga per il posizionamento di una ruota panoramica dal diametro di circa trenta metri. Da quanto si apprende sarebbe coinvolta la Hsc events best panoramic wheels.

IL REGOLAMENTO ORIGINARIO IN QUESTIONE – LEGGI

La deroga

Per quale motivo è servito dare il via libera ad una deroga? Perché altrimenti da regolamento non sarebbe possibile in quanto piazza Tacito – in realtà in origine era già compresa nell’elenco, poi fu rimossa – non è ricompresa nelle aree. Dunque scatta l’approvazione per consentire l’installazione di un’attrazione più che particolare, non proprio usuale per una zona del genere e che di certo non passerà inosservata. Come noto è vocabolo Staino che da tempo ospita attività del genere.

SPETTACOLI VIAGGIANTI: L’AGGIORNAMENTO DEL 2018

La rimozione del 2018

Per comprendere il perché di questo passaggio è necessario tornare all’ottobre 2018, quando fu tolta appunto piazza Tacito dall’elenco delle zone destinate a spettacoli viaggianti: «Abbiamo inserito altre aree che ci sono sembrate più adatte e che necessitano di essere in qualche modo animate. Tra queste ci sono i Campacci di Marmore, due aree a Piediluco, largo Manni, largo Filippo Micheli e l’area antistante l’ingresso della nuova Coop a Gabelletta», spiegò all’epoca l’assessore Stefano Fatale in seguito alle numerose polemiche – politiche e non – per il posizionamento dei tappeti elastici in piazza. Ora tocca alla ruota panoramica, quantomeno nelle intenzioni. In caso di concreta installazione sarà complicato non notarla.