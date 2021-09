Strada Camminata Terni, maxi bonifica amianto e nuovo impianto da 1 milione

di S.F.

Strada di Camminata e la notevole presenza di amianto lungo le tettoie dei capannoni dismessi. Dopo anni di segnalazioni – con tanto di ordinanze, peccato che la situazione sia rimasta invariata per la ‘gioia’ dei residenti preoccupati – e lamentele da parte di chi vive in zona, c’è una novità rilevante in arrivo: scattata la maxi bonifica dell’area con rimozione del materiale e successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico. Non un’operazione di breve durata come indica la notifica di cantiere: si parla di novanta giorni per l’ultimazione dell’opera.

Operazione da 1 milione



Mercoledì mattina sono state avviate le attività propedeutiche alla rimozione e allo smaltimento delle lastre di amianto: «Sono circa 5.000 metri quadrati di superficie complessiva e forse ci vorranno più di tre mesi», spiega Stefano Fagioli della Fgs srls, la società che è entrata in azione per il lavoro nell’area di proprietà degli eredi di Valeria Costantini. La ditta committente è invece la Programma Energia srl della famiglia Sbarzella (ha il diritto di superficie in questo caso) che, come si legge nel portale, è una realtà nata «per effettuare investimenti in ambito energetico e più nel dettaglio nella realizzazione di impianti energetici rinnovabili». Da quanto si apprende la rimozione dell’amianto, lo smaltimento, il rifacimento della copertura in acciaio con sviluppo dell’impianto fotovoltaico da 1 MegaWatt ha un valore complessivo di circa 1 milione di euro.