Terni, sventata rapina in stile ‘Point break’: arrestati in due. Alert partito da Perugia

Due pluripregiudicati campani di 48 e 54 anni sono stati arrestati martedì dalla polizia di Stato di Terni per tentata rapina. Entrambi sono stati bloccati nella zona dello stadio dopo l’allarme lanciato dalla squadra Mobile della questura di Perugia per via dell’auto sospetta – la seguivano dal capoluogo di regione in quanto con targa sospetta – localizzata nella zona delle ‘vie dei poeti’.

Stoppati

I due si erano portati in un’area con diversi istituti di credito: «Dopo aver notato che l’auto aveva effettuato vari passaggi nella zona, dove sono presenti alcune banche, e che, in prossimità dell’orario di chiusura, i due si apprestavano a scendere, i poliziotti sono intervenuti e li hanno fermati», spiega la questura. Avevano guanti trasparenti in lattice e non hanno opposto resistenza. Nel veicolo anche due maschere in lattice raffiguranti due uomini anziani, «situazione che ricordava il noto film americano sui rapinatori di banche‘ Point Break’; inoltre, sempre nell’auto, gli agenti hanno rinvenuto un punteruolo e un contenitore con due mazzi di fascette da elettricista». L’allarme è scattato poco prima delle 13.

In manette

In questura è poi emerso che la patente del 48enne – pluripregiudicato con varie denunce per reati commessi a Ravenna, Napoli, Rimini e Lanciano, anche per rapina – era falsa e attualmente era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare nel capoluogo campano per via di una condanna. Numerosi precedenti anche per il 54enne tra Salerno, Arezzo e Napoli. Manette per entrambi e trasferimento nel carcere di vocabolo Sabbione.