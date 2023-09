Terni, tiro dinamico sportivo: ‘poker’ di convocazioni per il Cts ai prossimi Europei di Corinto

Terni si consolida e si conferma fucina e palestra di campioni della specialità del tiro dinamico sportivo grazie al Cts Terni, ormai punto di riferimento nazionale. Quattro atleti del Centro di tiro sportivo ternano, infatti, sono stati convocati dalla Federazione italiana tiro dinamico sportivo (Fitds) per partecipare ai Campionati Europei Handgun Ipsc che si svolgeranno a Corinto, in Grecia, dal 22 settembre al 1° ottobre prossimi: si tratta dei già pluripremiati campioni Ilaria Giunchiglia, Margot Scimmi, Mirko Carapacchi e Federico Trionfetti. Una grande soddisfazione, l’ennesima, per il Cts Terni che agli ultimi Campionati del Mondo di pistola svoltisi in Thailandia, ha registrato la medaglia d’oro a squadre per Mirco Capacchi e Federico Trionfetti, oltre alla splendida medaglia d’oro femminile, sempre a squadre, per Margot Scimmi. Nei giorni scorsi, inoltre, il Cts Poligoni di Tiro di Terni ha ospitato un’importante raduno tenuto dal tecnico federale Valter Tranquilli, coadiuvato dai tecnici federali del campo di tiro, Claudio Trionfetti e Andrea Antonelli. Per il gruppo di ragazzi e di campioni formato da Federico Trionfetti, Ilaria Giunchiglia, Margot Scimmi, Bernard Duka, Matteo Bellucci, Mirko Carapacchi ed Emanuele De Santis è stato organizzato un allenamento molto impegnativo articolato su diversi esercizi di tiro. Il tutto finalizzato ai prossimi impegni italiani e internazionali. «Dire che siamo orgogliosi è dire poco – afferma Claudio Trionfetti – perché tutto questo è nato dal duro lavoro e dal sacrificio di anni di impegno, dalla volontà di crederci e di non mollare mai, dalla tenacia di tanti ragazzi e ragazze del nostro splendido vivaio. La convocazione di Ilaria, Margot, Mirko e Federico è incredibile e dà a tutti noi grande carica per fare sempre meglio. La nostra prossima ambizione è quella di ospitare i campionati europei o mondiali. Un’opportunità che rappresenterebbe tra l’altro per Terni e per tutto il nostro territorio una grande pubblicità e un volano di crescita economica considerando i numeri di persone che questi eventi muovono».

