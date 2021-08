Terni, ‘Tributo Endrigo’: «Non è estemporaneo come altri eventi»

di Fra.Tor.

«Questa non è una data del tour dell’artista ‘X’; noi dobbiamo stare dietro alle vendite dei biglietti per rifarci delle spese fatte». Velato – ma non troppo – il riferimento di Michele Rossi, dell’associazione Terni città futura, al concerto di domenica sera del cantante Sangiovanni, durante la conferenza stampa di presentazione della nona edizione del ‘Tributo a Sergio Endrigo’.

Le scelte del Comune

«Il nostro entusiasmo si spegne quando vediamo che l’amministrazione comunale investe risorse per realizzare concerti estemporanei che vanno in altre direzioni. Sentiamo mortificato il nostro impegno, i nostri sacrifici e i valori che ci guidano. Dietro ad iniziative come la nostra ci sono dei valori e la voglia di dare alla città un evento di alto livello, senza nessun sostegno economico da parte del Comune di Terni che ci ha solamente messo a disposizione gli spazi dove si svolgeranno gli eventi. Il nostra grazie invece va alla Regione Umbria che ci appoggia ogni anno e crede in quello che stiamo portando avanti».

Il progetto artistico/musicale

«Come tradizionalmente avviene ormai da nove anni – ha spiegato il presidente di ‘Terni città futura’ Lorenzo Bartolucci – la nostra associazione vuole rinnovare l’annuale appuntamento con il ‘Tributo a Sergio Endrigo – Città di Terni’ volto ad omaggiare la figura del grande cantautore di indiscussa importanza nella storia della canzone italiana, legato alla città di Terni per vicende famigliari ed oggi sepolto nel nostro cimitero civico. Un evento tanto atteso dalla città quanto apprezzato anche a livello nazionale; progetto artistico/musicale dall’ampio sviluppo di un calendario di eventi musicali e non solo di sicuro richiamo e partecipazione pensato come importante mezzo di promozione turistica del nostro territorio. Un evento in grado di aiutare la crescita turistica del territorio locale. Una articolata operazione di promozione del territorio grazie ad un evento musicale e culturale di sicuro richiamo. In questi anni, edizione dopo edizione, abbiamo costruito un evento di provato successo grazie alla partecipazione di artisti di primissimo livello nel panorama musicale italiano e molto seguiti dal pubblico, come Simone Cristicchi, Francesca Michielin, Morgan, Dolcenera, il maestro Beppe Vessicchio, Giovanni Caccamo, Dario Salvatori ed Enrico Ruggeri. Per la nona edizione, che si svolgerà il 2, 3 e 4 settembre 2021, intendiamo confermare e superare i traguardi raggiunti sia a livello qualitativo che quantitativo delle presenze di pubblico .Per questo intendiamo confermare innanzitutto il format di successo di festival così articolato e multidisciplinare. La formula è in grado di avvicinare sia i giovani che il pubblico di tutte le età alla musica cantautorale».

Il programma

Accanto all’evento principale, che si svolgerà sabato 4, «si affiancheranno più incontri con personaggi di primissimo piano del panorama nazionale della discografia italiana, oltre ad altri eventi musicali presso location particolari e suggestive. La prima serata denominata ‘Classic’, in acustico e pensata per artisti solisti, si svolgerà nel cortile del seicentesco palazzo Morelli a Terni, dove si esibiranno il coro polifonico ‘Coroingrado’ diretto da Emanuela Della Torre, gli artisti della scuderia CasaMusica/Just hit records Tony Bartolotta in arte Y-noT e Nicolò Angelosanti in arte Nartico, Barbara Perello in arte Cherry e Azzurra firmi, e alcuni allievi della scuola Musikarte. La seconda serata denominata ‘Contemporary’ è stata pensata sopratutto per i gruppi musicali e si svolgerà nel cortile del settecentesco palazzo Fabrizi a terni, dove si esibiranno le ragazze delle Black Sheeps, massimo Bartolucci, i Tamburò e i Little Peter ad wolf. Tutte le serate saranno presentate da Raffaele Rifolo Riccardi.

Il ‘Tributo a Sergio Endrigo’

Sabato 4 settembre la serata conclusiva dedicata, come nelle precedenti edizioni, al grande concerto. «Cuore del festival – hanno spiegato – è e rimane il concerto finale del ‘Tributo a Sergio Endrigo’ che vedrà protagonista Raphael Gualazzi. Quest’anno la nostra scelta è caduta sul lago di Piediluco, suggestivo specchio d’acqua del nostro territorio, sia per la sua indubbia bellezza che come inedita ambientazione per il nostro evento. Proprio per la presenza dell’acqua abbiamo immaginato una modalità di svolgimento differente dal solito, infatti è nostra idea che l’artista si esibisca su di una piattaforma galleggiante a breve distanza dalla riva con il pubblico che possa assistere allo spettacolo dalla spiaggia e da lungo lago. Questa soluzione già sperimentata in altre occasioni di altri eventi simili risulta di grande suggestione e di forte impatto emotivo ed estetico. Nel momento in cui la natura diventa il fondale ideale per l’arte e la musica. Per facilitare l’afflusso e la sistemazione del pubblico è nostra idea utilizzare le strutture del centro remiero dove sono presenti le gradinate per assistere alle gare sportive. In questo luogo sarà sistemato il pubblico partecipante. Siamo certi – hanno concluso – che la suggestiva scenografia notturna del lago con una adeguata illuminazione e le note del maestro Endrigo sapranno regalare uno spettacolo di grande suggestione assolutamente unico e originale».