Terni, ‘Tributo Endrigo’: «Puntiamo molto sulle nuove generazioni»

«Anche quest’anno come ‘Tributo a Sergio Endrigo’ puntiamo a trasmettere alle nuove generazioni la musica di Endrigo. Abbiamo avuto un’ottima risposta per il contest ‘Terni canta Endrigo’, lo spazio dedicato agli artisti local: tra gli oltre 100 partecipanti ne sono stati selezionati 16 che saranno divisi in singoli e band, nelle serate del 2 e 3 settembre nella suggestiva cornice di Largo Sant’Alò, avranno modo di far ascoltare la propria musica e cimentarsi con la musica di Endrigo», evidenzia Michele Rossi, dell’associazione Terni città futura. «Arisa ci ha fatto sapere quanto ami la musica romantica di Sergio Endrigo e come si ritrovi spesso a cantarla in casa da sola: una su tutte ‘Io che amo solo te’, ma gli altri brani che proporrà all’anfiteatro romano sono ancora una sorpresa. L’evento del 4 settembre è sold out, sono rimasti solo alcuni biglietti in tribuna, questo ci fa capire come il Tributo sia cresciuto negli anni e come abbia bisogno di location più grandi che possano accogliere artisti di livello e attirare pubblico. Per il 2023 – conclude Rossi – speriamo nel Palasport».