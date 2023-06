Terni, trionfi e podi per la New Moon Skating in Toscana

Una trasferta vincente per le giovani atlete della Asd New Moon Skating di Terni a Monteroni d’Arbia (Siena), dove nel weekend si è svolto il I trofeo interregionale Acsi ‘Crete senesi‘. Numerosi i podi conquistati dal gruppo guidato dalla presidente Francesca Galassini.

Campionesse

Le ragazze dell’allenatrice Giulia Galassini hanno conquistato il trionfo con Greta Cardinali e Imma Spinelli. Non solo. C’è l’argento per Giorgia Frizzi ed il buon piazzamento per Giulia Catozzi e Mia Ciocci. La società ternana «ringrazia per l’opportunità data alle atlete di poter scendere ancora una volta in pista, la Società organizzativa Polisportiva Axel Group Siena e si complimenta per l’organizzazione e l’accoglienza dataci». Il 24 giugno appuntmaento al pattinodromo Pioli per la rappresentazione di pattinaggio artistico di fine anno.