Terni: tumore alla prostata. Gazebo con primario e staff in largo Villa Glori

Movember è un evento annuale internazionale che si svolge nel corso del mese di novembre. Durante questo periodo gli uomini che vi aderiscono (i Mo Bro) si fanno crescere dei baffi per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata ed altre patologie. Il motto del Movember è ‘cambiare la faccia della salute degli uomini’ (letteralmente da ‘change the face of men’s health’). Movember si pone gli obiettivi di favorire la diagnosi precoce del cancro alla prostata, aumentare l’efficacia dei trattamenti e ridurre il numero dei decessi. Oltre a suggerire un check-up annuale, la fondazione Movember incoraggia gli uomini a indagare possibili storie familiari relative al cancro e ad adottare stili di vita più salutari. La struttura di urologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, diretta dal dottor Alberto Pansadoro, con il patrocinio della stessa azienda ospedaliera e del Comune di Terni, ha organizzato un gazebo in largo Villa Glori per tutta la giornata di sabato 25 novembre. Nel gazebo saranno presenti costantemente, durante tutta la giornata, il primario Pansadoro e i suoi dirigenti medici. Al banchetto saranno disponibili brochure e manifesti medici sul tumore della prostata per informare il più possibile la popolazione sui controlli e gli esami necessari per questo tipo di patologia, sulle attuali possibilità di cura e trattamento. I dirigenti medici dell’urologia saranno presenti per ascoltare le domande di chi volesse avere ulteriori informazioni.

