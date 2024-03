Terni, tutor Valnerina: «Dubbi sulla scelta, valuteremo l’impatto»

di Massimo Leopoldi

segretario del circolo Pd Collestatte e Torreorsina

Da anni il PD di Collestatte e Torre Orsina è impegnato per migliorare la sicurezza della Strada Valnerina. Fin quando ci sono state le Circoscrizioni, gli amministratori PD hanno realizzato l’illuminazione del tratto completo della strada da vocabolo Tiro a Segno fino al confine con Arrone. Abbiamo inoltre realizzato tratti di marciapiede nel centro abitato di Collestatte Piano.

Da anni stiamo insistendo per ottenere un ulteriore risultato: quello di far rallentare i veicoli a tutela delle vite dei residenti e, in generale, di tutti i fruitori della strada. Recenti notizie sembrerebbero confermare l’imminente installazione di un tutor. Valutiamo positivamente questo primo passo, pur avendo qualche dubbio sulla scelta tecnica effettuata dal Comune, parzialmente difforme da quanto richiesto dalla cittadinanza.

Sosteniamo i comitati civici che avevano proposto altre soluzioni rispetto al tutor, probabilmente più efficaci nel risolvere il problema dell’alta velocità (visti i numerosi incroci nei 5 chilometri), e meno impattanti sul volume potenziale delle multe.

Come Circolo PD, insieme ai cittadini ed ai comitati, valuteremo l’impatto e soprattutto l’efficacia del tutor nel rallentare i veicoli nell’intero tratto di strada della ex VI^ Circoscrizione Valnerina. La necessità primaria rimane per noi quella di migliorare la sicurezza, attuando le soluzioni nel più breve tempo possibile.