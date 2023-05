Terni, un murale per dare il ‘benvenuti a Collescipoli’ grazie ai volontari

L’occhio vuole la sua parte, come si suol dire. Succede allora che a Collescipoli è stato realizzato un murale lungo viale Quinto Granati grazie al lavoro di diversi volontari: ora c’è – difficile non notare l’opera, si estende per diversi metri – la scritta ‘Benvenuti a Collescipoli’ all’inizio e e, in fondo, ‘Lascia questo mondo un po’ meglio di come l’hai lasciato’. Nel mezzo il lavoro più sostanzioso. Coinvolti nello sviluppo e nella realizzazione del progetto l’Actl nell’ambito del progetto ‘Tutta mia la città’, Simona Angeletti Zoo, l’associazione Bruna Vecchietti di Terni, i volontari della parrocchia, alcuni ragazzi delle scuole, CalzuoliLab & Jorex. Il risultato è apprezzabile. Di certo meglio di ciò che (non) c’era in precedenza.

Condividi questo articolo su