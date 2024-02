Terni: un pomeriggio ‘a tutto wedding’ domenica 18 febbraio

Dopo la brusca frenata imposta dal Covid anche al settore wedding, finalmente si è ripartiti a pieno regime ed un gruppo di professionisti del settore ha organizzato, in occasione delle festività di San Valentino, un evento dedicato agli innamorati che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 18 febbraio, dalle ore 15.30, presso la sede di ‘Bomboniere Società Riunite’ in via Bruno Capponi 80 a Terni. L’evento si intitola #spoSÌamoci e vuole dedicare ai futuri sposi una giornata in cui incontrare alcune delle migliori aziende del settore wedding. Parteciperanno professionisti del make up, fotoreportage, atelier sposi, bomboniere e partecipazioni, musica, fioristi, hair stylist, location e catering, balloon art, tour operator. Nell’occasione, ogni coppia avrà la possibilità di partecipare all’assegnazione di un weekend romantico: l’estrazione è prevista nel corso dell’evento.

