Terni, urta bici e scappa: polizia Locale sulle tracce del ‘pirata’

Incidente stradale con successiva fuga da parte di chi l’ha causato, lunedì mattina – intorno alle ore 11.45 – lungo la statale Valnerina nei pressi dell’abitato di Cervara (Terni). Un 28enne del Ghana, in sella ad una bicicletta, secondo quanto ricostruito è stato urtato da un’auto di colore bianco che l’ha fatto finire a terra. Soccorso dagli operatori del 118, è stato condotto in ospedale: avrebbe riportato la rottura di alcuni denti. Il punto è che il conducente dell’autovettura che, in base agli accertamenti, è coinvolta nel sinistro, ha fatto subito perdere le proprie tracce. Gli agenti della polizia Locale di Terni – ufficio incidenti – sarebbero a buon punto nel risalire alla vettura ed al suo conducente. Un lavoro d’indagine che però, per essere completato, avrebbe bisogno delle testimonianze delle persone che hanno assistito al sinistro o, meglio ancora, che la persona coinvolta si presenti spontaneamente presso il comando di corso del Popolo (0744.426000), consentendo una ricostruzione completa dell’accaduto e magari evitando provvedimenti ancor più severi di quelli previsti, di base, in situazioni del genere.

