Terni: va a sbattere con l’auto e ha 2,60 di tasso alcolemico. Assolto

L’incidente stradale, autonomo, risale al 29 settembre del 2021, quando lungo la statale Valnerina un ternano che al tempo dei fatti aveva 23 anni, aveva perso il controllo della propria auto – una Renault Modus – finendo contro un muro. A seguito delle analisi a cui era stato sottoposto in ospedale, era stato trovato con un tasso alcolemico pari a 2,60 grammi/litro a fronte dello ‘zero’ imposto dal Codice della Strada ai neopatentati. Per questo era stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e mercoledì mattina il tribunale di Terni – giudice Marco Di Tullio – lo ha assolto per ‘particolare tenuità del fatto’. Nei confronti del giovane, difeso dall’avvocato Luca Leonardi del foro di Terni, la procura ha chiesto una condanna ad un anno di reclusione e al pagamento di 4 mila euro di multa. Di diverso avviso il tribunale che ha accolto quanto sostenuto in aula dal suo difensore, che ha richiamato una sentenza, la numero 31843 del 2023, della Corte di Cassazione. Nella stessa si afferma che, a fronte dell’esiguità del danno e della condotta non abituale, può essere esclusa la punibilità.

