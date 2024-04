Valnerina e Stroncone: giovedì lavori manutenzione Sii

Sii di nuovo in azione nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per la rete idrica. Giovedì 18 aprile – dalle 9 alle 13 – il cantiere interesserà Collestatte Piano, Collestatte Paese, Torreorsina e zone limitrofe; nella stessa giornata dalle 8 alle 12 stesso discorso a Stroncone per vocabolo Piciolo, vocabolo Cerreta, vocabolo San Liberatore, strada provinciale 65 (da bivio per Santa Lucia al bivio per frazione Coppe), Collepila, località San Francesco e zone limitrofe. «Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile».

Condividi questo articolo su