Terni: via le panchine, il bivacco si sposta di pochi metri

Le tre sedute in pietra, in corso Tacito – altezza largo Elia Rossi Passavanti – sono state rimosse lunedì, come promesso dall’amministrazione comunale di Terni per ovviare al problema del ‘ritrovo di sbandati’ che questo spazio, al pari di altri, era diventato ormai da tempo. Con comprensibili rimostranze da parte degli esercenti. Solo che ora chi bivaccava lì, ha dovuto trovare altre soluzioni. Come ad esempio largo Villa Glori, a poche decine di metri dalle sedute rimosse, dove martedì mattina c’era chi dormiva sul bordo di un’aiuola. Che il problema potesse riproporsi, era in qualche modo scontato. Quale sarà la soluzione, se anche sociale o di ordine pubblico, oltre che di tipo urbanistico, lo si vedrà. Intanto adesso sono altri commercianti a storcere il naso.

Simonetti (M5s): «Si cercano facili applausi di fronte a situazioni di disagio sociale e psichiatrico»

Sulla questione interviene Luca Simonetti del Movimento 5 stelle di Terni: «Togliere le panchine per combattere dipendenze e degrado – afferma – è l’idiozia del secolo. Già oggi è possibile vedere come i frequentatori abituali di quella zona si sono spostati di pochi metri e continuano a vivere il proprio disagio nell’incuranza generale. È ridicolo che tale scelta venga fatta proprio mentre il Comune sceglie di non potenziare l’organico della polizia Locale, abbattendo le unità previste dal piano del fabbisogno del personale, per quanto resti una scelta marginale nell’ambito di una vicenda che al contrario va affrontata solo ed esclusivamente mettendo in campo politiche sociali corrette. La nuova amministrazione – prosegue l’esponente pentastellato – sembra essersi già arresa in maniera incondizionata se questa è la capacità, o meglio l’incapacità, di convocare la rete dei servizi per affrontare questioni legate al disagio sociale e alle dipendenze che affliggono persone abbandonate da decenni a se stesse. Dipendenze che spesso sono collegate a patologie psichiatriche e forme di disagio sociale che devono essere affrontate con serietà e non cercando facili applausi di approvazione».