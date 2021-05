Piediluco, Marmore e turismo, Pd: «Caos e improvvisazione»

Del gruppo consiliare del Pd in consiglio comunale a Terni

Francesco Filipponi, capogruppo Pd

Il gruppo consiliare del Partito Democratico presso il consiglio comunale di Terni vuole evidenziare una gestione degli aspetti turistici delle frazioni di Piediluco, Marmore, Papigno e Miranda contraddistinta da caos e improvvisazione.

La mancata attivazione della Ztl a Piediluco con le sue procedure dopo oltre 20 giorni dal voto in consiglio ed a oltre 40 dalla data di accensione annuale dei varchi prevista dalla giunta, segna la prima grande criticità, a seguito anche delle dimissioni dell’ assessore competente, il quale aveva finora gestito la vicenda. La mancata partecipazione preventiva al provvedimento se non con alcuni fortunati, e la non considerazione delle proposte avanzate dalla petizione firmata dalla stragrande maggioranza dei cittadini residenti, deve far riflettere il sindaco e la giunta. Occorre quindi giunti ormai a giugno, senza una minima idea di calendarizzazione del servizio per il rilascio dei permessi, valutare di sospendere per il periodo estivo 2021, considerando di poter ripristinare la vecchia ordinanza e garantendo la presenza di vigilanza nei periodi di maggior afflusso per il rispetto delle regole ad iniziare dal senso unico. Questa ultima proposta per essere attuata in modo corretto e funzionale dovrebbe prevedere anche l’ installazione del secondo varco a porta reatina, come chiediamo da tempo al fine di garantire una maggiore qualità del servizio per tutti.

Oltre questa criticità per Piediluco ricordiamo la prossima chiusura dell’unico sportello bancario, sulla quale avevamo chiesto interventi al fine di scongiurarla, e la mancata apertura ad oggi dello svincolo sulla Terni Rieti.

Per ciò che concerne Marmore torniamo a sottolineare i problemi legati all’impossibilità di fruizione dell’area camper vicina alla Cascata, per i problemi meccanici legati alla sbarra di ingresso. Inoltre sempre per Marmore la follia di prevedere l’asta per l’aggiudicazione del camping il 22 giugno, compromettendo gran parte della stagione estiva.

Infine sottolineiamo di nuovo l’incuria conseguente alla mancata cura del verde nella frazione di Miranda e lo scempio delle fontanelle pubbliche senza acqua a Papigno. Su ognuno di questi temi il nostro gruppo consiliare, volendo contribuire alle soluzioni alle problematiche elencate, ha proposto interrogazioni e atti di indirizzo rimasti lettera morta. Proseguiremo a segnalare le criticità e ad offrire soluzioni, sperando per il futuro di essere maggiormente ascoltati.