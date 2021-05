Terni, Miranda tra erba alta, detriti e buche: «Comune, intervieni»

Vegetazione cresciuta a dismisura, detriti sull’asfalto e pericoli per la praticabilità del percorso. Non mancano i problemi a Miranda – la frazione era stata tirata in ballo in tal senso dall’assessore Cristiano Ceccotti in occasione della commissione sulle difficoltà a Torreorsina e Collestatte – e allora ecco che parte una missiva diretta a palazzo Spada: c’è pressing per un intervento manutentivo lungo l’area che dal bivio della strada di Lama giunge fino al paese.

L’sos su buche e verde

A rivolgersi al sindaco Latini, all’assessore Salvati, all’ufficio manutenzioni e al comando della polizia Locale del Comune è Mario Isola, residente e ristoratore della zona: c’è l’input urgente affinché «si proceda con sollecitudine ad effettuare interventi manutentivi, non piu rinviabili. La vegetazione cresciuta a dismisura, oltre a ridurre notevolmente la già stretta carreggiata, insieme alla presenza di numerosi detriti rotolati sull’asfalto dai pendii che lo costeggiano, rendono di fatto pericolosissimo – la segnalazione – e al limite della praticabilità il percorso che molti residenti e molti visitatori di Miranda effettuano ogni giorno, oltre i fruitori delle attività di ristorazione e del loro personale. Occorre pertanto un intervento sui proprietari dei fondi che non rispettano le leggi vigenti sulla pulizia e il taglio della vegetazione mentre si invita l’amministrazione comunale ad effettuare interventi di sua competenza, ivi compreso il rifacimento del manto stradale in pi+ punti deteriorato e con la presenza di numerose e pericolose buche. Miranda, i suoi abitanti – chiude Isola -, le attività presenti che faticosamente si stanno riprendendo dall’emergenza sanitaria, meritano la giusta considerazione e attenzione che altre zone della città hanno quotidianamente».