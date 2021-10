Tiro a volo, la ternana Lenticchia bronzo mondiale in Perù

Da Terni al Perù, in terra sudamericana, per conquistare il podio nel campionato del mondo junior in corso di svolgimento a Lima. Protagonista assoluta è la 18enne Giorgia Lenticchia, giovanissima tiratrice in forza alle Fiamme Oro: è lei ad aver conquistato martedì il bronzo nel trap con uno score di 30/40 dopo aver chiuso le qualificazioni con un 113/125. A finire davanti all’umbria solo la francese Oriana Monique Raymonde Froment con 41/50 e la statunitense Ryann Paige Phillips con 40/50. La classe 2003 si era già messa in evidenza di recente all’europeo di Osijek, in Croazia, ottenendo un oro nel misto ed un argento nella gara a squadre.

