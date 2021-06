Todi, ancora un incidente a Ponterio

Ne avevamo sottolineato la pericolosità appena una settimana fa, ed eccoci con un nuovo incidente allo svincolo fra Ponterio e la statale per Orvieto, nel territorio comunale di Todi.

Lo schianto

Anche la dinamica è la stessa, con impatto fra un’auto che arrivava da Orvieto e un’altra che arrivava da Todi. Il sinistro si è verificato giovedì pomeriggio, per fortuna non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, gli uomini della guardia di finanza.

Sempre a Todi, ma in un altro punto, nei giorni scorsi si è verificato un altro incidente: un frontale tra due auto che ha visto coinvolti due giovani.