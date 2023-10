Todi: scontro fra due auto. Scatta l’intervento

Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì a Todi (Perugia), lungo la strada statale 79 Bis all’altezza dell’intersezione fra via Altobello Chiaravalle e via del Crocifisso. L’impatto è stato fra due autovetture, entrambi Audi di cui una nuova di zecca. Il sinistro, dovuto ad una mancata precedenza, ha causato danni ma nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze serie. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della Compagnia tuderte e con loro gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

