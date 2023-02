Ha una decina di ‘carte’ fra patenti e bancomat rubati: va in carcere

Tre patenti di guida, sette carte di credito e una tessera sanitaria: questo il materiale, risultato rubato, che un 36enne di origine romena aveva con sé. Gli agenti della Polfer di Perugia lo hanno fermato alla stazione di Fontivegge dopo averlo riconosciuto come colui che, qualche giorno prima, aveva rubato un tablet dagli uffici delle Ferrovie nella stessa stazione perugia. Controllato, è risultato gravato da numerosi precedenti e, dopo la perquisizione che ha fatto emergere il materiale di cui non ha saputo giustificare il possesso, è stato posto in stato di fermo per ricettazione e condotto nel carcere di Capanne.

Condividi questo articolo su