Ubriaco, ferma l’auto sulla corsia di sorpasso in E45 e si addormenta. Denunciato 44enne

Fermarsi lungo la corsia di sorpasso in superstrada e poi addormentarsi nell’auto. Una situazione di estremo pericolo andata in scena lungo la E45, all’altezza di Ponte San Giovanni (Perugia): il protagonista della vicenda, un 44enne residente a Perugia, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L’intervento ed il controllo

Il fatto è avvenuto lo scorso weekend. Ci hanno pensato gli agenti della polizia Stradale di Perugia ad intervenire alle 2 di notte: l’auto era ferma lungo la corsia di sorpasso e senza triangolo per la segnalazione di veicolo in avaria. Non aveva nemmeno le quattro frecce di emergenza accese. Cosa era successo? Semplice, il 44enne stava dormendo, la polizia Stradale lo ha svegliato e ha proceduto con l’etilometro. Il tasso alcolemico era di 1,24 grammi/litro, oltre il limite di legge, alto ma neppure ‘estremo’. Così sono scattati – nell’ordine – denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria, ritiro della patente con sospensione da sei mesi ad un anno e decurtazione di dieci punti. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per nessuno a livello stradale.