Umbria, bonus natalità 2023: via alle domande per il contributo da 500 euro

L’erogazione di un contributo economico ‘una tantum’ da 500 euro per ogni figlio/a nato/a tra il 1°ottobre del 2022 ed il 30 settembre 2023. Si tratta del bonus natalità 2023 in Umbria: scatta da oggi, lunedì 30 ottobre, la possibilità di presentare domanda. I fondi a disposizione sono 500 mila euro e fanno capo alla Regione. C’è tempo fino al 19 novembre per farsi avanti.

L’AVVISO PUBBLICO INTEGRALE: I DETTAGLI

Come presentare domanda

«Può essere presentata – viene specificato nell’avviso pubblico – dalla madre o dal padre o da chi ha responsabilità genitoriale/tutela a partire dalle ore 12 del 30 ottobre 2023 e fino alle ore 12 del 19 novembre 2023, tramite il front end unico di presentazione delle istanze della Regione Umbria» raggiungibile a questo link, previa identificazione digitale tramite Spid, Cie, Cns. «Per l’assistenza tecnica alla compilazione ed all’invio delle domande è disponibile l’assistenza tecnica e applicativa di Punto Zero che sarà attiva dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18, il venerdì dalle ore 8 alle 14, sabato e festivi esclusi. Per informazioni contattare il service desk al numero verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 o mail [email protected]».