Vaccini, un umbro su quattro ha ricevuto la prima dose

di F.L.

Alle ore 8 di martedì 27 aprile sono 204.832 gli umbri vaccinati con prima dose (+2,9% rispetto al giorno precedente, il 26,3% del totale della popolazione) a cui si aggiungono 79.700 umbri che hanno ricevuto anche la seconda (+4,9%, poco più del 10% del totale). Nel complesso le dosi somministrate sono dunque 284.532 (+3,4%). Le dosi consegnate sono invece 301.555 (+1,8%). Le persone attualmente prenotate per ricevere il vaccino sono 182.893. Numeri, questi, che emergono dalla nuova dashboard sulla vaccinazione anti Covid-19 visualizzabile – al link https://coronavirus.regione.umbria.it/vaccini – sul sito istituzionale della Regione Umbria, nel portale dedicato all’emergenza coronavirus.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Campagna accelera, ma dosi in esaurimento

Osservando i numeri, emerge che alla data di martedì si è raggiunto il secondo miglior risultato assoluto in termini di andamento delle nuove dosi somministrate giornalmente: sono state infatti ben 9.469 (solo il 12 aprile era stato osservato un dato migliore, con 9.519 dosi), oltre il doppio delle 4.260 del giorno precedente. Ma le dosi attualmente in possesso della Regione stanno per esaurirsi: è stato infatti somministrato il 96,48% delle dosi disponibili di AstraZeneca e il 96,82% di Pfizer, mentre sono più consistenti le scorte di Moderna, visto che se ne sono state somministrate l’81% circa di quelle a disposizione. A breve dovrebbe comunque arrivare una nuova fornitura di Pfizer, visto che il commissario straordinario Francesco Figliuolo ha annunciato, a partire da mercoledì, la distribuzione alle Regioni di oltre 2,2 milioni di dosi di questa tipologia di vaccino.

Ad Orvieto si va veloce, male la Valnerina

La nuova dashboard permette anche di fare un’analisi a livello territoriale in base all’andamento delle vaccinazioni per distretto: emerge così che quello di Orvieto registra il dato migliore, con poco più del 12,5% di vaccinati con ciclo completo sulla popolazione residente. Bene anche i distretti di Spoleto (11,59%), Narni-Amelia (11,36%) e Perugia (11,21%), più distanziati gli altri, tra cui quello di Terni (9,46%). Peggior performance quella del distretto della Valnerina, con il 7,84% dei vaccinati a ciclo completo sul totale della popolazione. Dalle tabelle emerge anche che da metà aprile è aumentato mano a mano in modo considerevole il contributo dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale: sempre a martedì hanno inoculato circa il 17% dei vaccini fatti in totale, ma rimangono i punti vaccinali territoriali (57%) e quelli degli ospedali (20%) i maggiori somministratori.

Coletto: «Quadro chiaro e puntuale per i cittadini»

La nuova dashboard, realizzata grazie alla collaborazione tra il Centro operativo regionale (Cor), la direzione salute e welfare, la direzione sviluppo economico e agenda digitale, Umbria salute e Umbria digitale, è uno strumento di facile lettura che fornisce il quadro aggiornato sull’avanzamento della campagna vaccinale in Umbria. I principali indicatori rappresentati graficamente sono quelli relativi al numero di soggetti vaccinati con prima dose, ai vaccinati con ciclo completo, alle dosi consegnate dalla struttura nazionale, l’andamento delle vaccinazioni per categoria, per fascia d’età e per distretto sanitario di residenza. «Sappiamo che c’è un forte bisogno informativo sull’andamento della campagna vaccinale nella nostra regione – ha affermato l’assessore regionale alla salute e welfare, Luca Coletto – e per questo abbiamo realizzato la nuova dashboard che, insieme agli altri canali della comunicazione già presenti, sarà in grado di fornire una quadro chiaro e puntuale ai cittadini e agli addetti ai lavori, nel rispetto dei principi di informazione e trasparenza».