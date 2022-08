Villaggio Matteotti, altri pini in discussione «Ad ogni temporale ci ‘bussano’ alle finestre»

Condividi questo articolo su

















Ancora pini in discussione a Terni, dopo l’intervento messo in atto in via Borsi e quello da eseguire nella zona di Porta Sant’Angelo. Accade a villaggio Matteotti dove alcuni residenti si dicono molto preoccupati per le piante che, ad ogni temporale, ondeggiano vistosamente di fronte ai propri terrazzi e alle finestre. «Sono piante alte oltre dieci metri – dice un condomino – e siamo molto preoccupati dal fatto che, ad ogni temporale, i pini arrivino a ‘bussarci’ alle finestre. Anche il consigliere comunale Michele Rossi si è adoperato per risolvere il problema ma ha avuto solo promesse di intervento. Al momento non si riesce a saperne di più e con l’avvicinarsi della stagione invernale, i nostri timori aumentano».