Villaggio Matteotti: «Pini invadenti e pericolosi». Cade ramo e spacca lampione

Continuano i problemi fra i pini e i residenti di villaggio Matteotti, in particolare quelli presenti fra via Maddalena Patrizi e via Irma Bandiera. In questi mesi – denunciano i residenti che lo scorso agosto si erano fatti sentire – non ci sono stati interventi di manutenzione da parte degli organismi preposti: «La situazione, anzi, peggiora – affermano – tanto che nella notte fra lunedì e martedì è caduto un grosso ramo che, oltre a sfiorare il giardino di un’abitazione privata, ha spaccato il vetro di un lampione dell’illuminazione pubblica». Un episodio che, in qualche modo, i residenti avevano ‘previsto’: «Il giorno precedente il fatto, alla luce delle varie allerte meteo, avevamo inviato una e-mail alla Protezione civile comunale che ci aveva risposto subito, dicendo di aver girato la segnalazione all’ufficio verde pubblico che ha spiegato di avere in programma un intervento». Questioni a cui se ne aggiungono altre già note e ancora irrisolte: «La zona è in un degrado assoluto. I giardini intitolati a David Raggi, che dovevano diventare il fiore all’occhiello di Terni, sono in completo abbandono e alla mercé dei vandali. E nonostante le segnalazioni, non vengono presi provvedimenti».

