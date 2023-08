Visita guidata, cena e film all’aperto con il Fai e ‘Il Pettirosso’ a Toscolano

Grazie alla collaborazione tra la delegazione Fai di Terni e l’associazione Il Pettirosso, continuano le serate della rassegna Borghi in Cinema. Rassegna giunta alla terza edizione e che si appresta a presentare il secondo appuntamento del 2023. Il 25 agosto, alle ore 21 a Toscolano (Avigliano Umbro), ci sarà la proiezione all’aperto del film ‘Una voce fuori dal coro’. Opera francese del 2021 del regista Yohan Manca, il film narra la storia di Nour, un ragazzo di 14 anni che nonostante le difficoltà della sua esistenza, nella quale insieme ai suoi fratelli deve affrontare la morte del padre e la malattia della madre, riesce a trovare una via di riscatto. Via che è rappresentata dall’incontro con la maestra di canto Sarah. Nour riuscirà così ad aprirsi ad un mondo diverso e stimolante, nel quale intraprendere la sua rinascita. Il biglietto è acquistabile sul posto al costo di 5 euro. La proiezione sarà preceduta dalla visita guidata (ore 18.30) alla chiesetta della Santissima Annunziata, curata da una narratrice del FAI di Terni. La chiesa di trova all’ingresso dell’abitato di Toscolano e all’interno racchiude un tesoro incarnato da meravigliosi affreschi della metà del ‘400, attribuiti a Piermatteo di Amelia. Alle 19.30 sarà possibile cenare in loco, in attesa del film, prenotando al numero 331.8635473. «Visto il caldo ternano di questi giorni – afferma il delegato del Fai di Terni, Emiliano Proietti Cerquoni – non resta che raggiungere il gradevole fresco delle serate del borgo di Toscolano, nel quale ammirare l’arte e lasciarsi avvolgere dalla magia del cinema all’aperto».

Condividi questo articolo su