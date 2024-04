Winter Cup: lo Sparta Padel si fa valere alle finali nazionali

Buona performance per il circolo Sparta Padel di Acquasparta (Terni) alle finali nazionali della Winter Cup, trofeo che il circolo dei presidenti Leandri e Stefanini si era aggiudicato lo scorso novembre a livello regionale. Al torneo di Roma, disputato presso il Red Padel, gli atleti dello Sparta Padel hanno superato negli ottavi di finale le Marche per 2 a 1. Ai quarti, invece, non sono riusciti a superare il team della Sardegna. Resta la soddisfazione per la società e la squadra composta dagli atleti Passerini, Poggiani, Piovanello e Masuccio.

