50enne ternano muore a Narni a casa di un amico: si indaga

Sono in corso indagini sul decesso di un 50enne di Terni, trovato senza vita nel pomeriggio di martedì presso l’abitazione di un amico ubicata a Narni Scalo. Il 50enne, colpito da un malore, è stato soccorso dagli operatori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto, per gli accertamenti del caso, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Amelia ed ora la salma del 50enne, trasferita presso l’azienda ospedaliera di Perugia, è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico legali che intenderà disporre. L’ipotesi principale, a seguito delle indagini avviate sull’accaduto e ai primi riscontri, è che il decesso sia legato all’assunzione di una dose letale di droga, eroina in particolare. Una lettura che dovrà essere ovviamente avallata dagli eventuali esami autoptico e tossicologico. Il 50enne, residente a Terni in zona Polymer, aveva raggiunto l’abitazione dell’amico in quel di Narni ed è lì che martedì è maturata la tragedia su cui gli inquirenti intendono fare luce. Nei giorni scorsi, poco prima di Natale, un 45enne originario della Tunisia – M.T. le sue iniziali, padre di famiglia – era morto a casa di un suo amico, in via Liutprando a Terni, in un contesto altrettanto sospetto. In quel caso gli inquirenti avevano ipotizzato che il decesso fosse legato all’assunzione di un mix di metadone e alcolici. Altro lavoro per la polizia giudiziaria e per la procura, costrette periodicamente a confrontarsi anche con le conseguenze più drammatiche dell’utilizzo di sostanze stupefacenti.

