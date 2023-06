A 18 anni tenta il furto in una ditta: bloccato

Si è introdotto all’interno di una ditta di Spoleto per provare a compiere un furto. Non gli è andata granché bene e il suo gesto si è concluso con la denuncia: a finire nei guai un 18enne.

Tentativo a vuoto

L’allarme antiintrusione ha fatto scattare l’intervento degli agenti. L’addetto alla sicurezza ha accompagnato la polizia nel giro di perlustrazione ed a stretto giro è saltato fuori il 18enne – incensurato – che, nel contempo, aveva provato a nascondersi. «Il giovane non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile in merito alla propria condotta», spiega la questura. Il reato contestato è il tentato furto.