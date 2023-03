A Castiglione del Lago l’ultimo saluto a Tommaso Pasquoni

È il giorno del lutto a Castiglione del Lago, dove alle 15 di martedì sono in programma i funerali di Tommaso Pasquoni, il ventenne che venerdì scorso ha perso la vita in un incidente stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L’ultimo saluto al ragazzo è previsto nella chiesa di San Domenico, dove il feretro è arrivato già lunedì pomeriggio per la camera ardente. Tante le manifestazioni di cordoglio giunte nelle ultime ore, con la presenza in chiesa ma anche con messaggi, alla famiglia di Tommaso, in particolare al padre Stefano, alla mamma Vanessa e al fratello quindicenne Alessandro. In molti hanno voluto ricordare il garbo, la sensibilità e l’impegno del giovane, scomparso troppo presto, qualità dimostrate negli studi, nello sport e nei primi lavori. Venerdì il giovane castiglionese stava tornando a casa alla guida di una Opel Corsa quando la sua vita è stata spezzata, nei pressi dello svincolo di Corciano, dal tremendo impatto con un autoarticolato che procedeva in direzione Perugia. Il mezzo pesante, condotto da un 45enne di Ancona che avrebbe invaso la corsia opposta, non gli ha lasciato scampo, trascinandolo per diversi metri fino a schiacciarlo contro un muro di contenimento laterale. L’uomo, a seguito dei rilievi della polizia Stradale di Perugia, è stato indagato per omicidio stradale dall’autorità giudiziaria perugina che coordina le indagini.

