A Gualdo Cattaneo c’è l’Umbria beer fest: festival delle birre artigianali

Un festival delle birre artigianali e pop food nella sede di Mastri Birrai Umbri, in via Madonna del Puglia. Tutto pronto a Gualdo Cattaneo per l’edizione – la quarta in generale – 2023 dell’Umbria Beer Fest, in programma venerdì 23 e sabato 24 giugno dalle 17 fino a mezzanotte e mezza.

A tutta birra

Una festa per gli amanti della birra in particolar modo, ma aperta anche a famiglie e bambini. Ci saranno Mastri Birrai Umbri, Birra Perugia, Birrificio La Gramigna, Birrificio Altotevere, Birrificio Amerino, I Due Mastri Birrificio Artigianale, Oltremondo Birrificio Contadino, Karma Birrificio Artigianale, Radical Brewery, Magester e Liquida Birrificio Indipendente. Previsti tour guidati alla scoperta di questo mondo, food truck e cucina tipica locale. L’ingresso alla manifestazione è libero e l’evento è completamente plastic free.