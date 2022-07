A Poggio di Otricoli tornano le ‘Giornate medioevali’

di Fra.Tor.

«Torniamo in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia con un programma di grande fascino che conferma tutti gli appuntamenti della tradizione e ripropone un format vincente che attira tantissimi visitatori e trasforma il volontariato locale in un grande valore aggiunto». Dal 15 al 17 luglio a Poggio di Otricoli è in programma la 15esima edizione delle ‘Giornate medioevali’: gli spettacoli degli artisti di strada, le taverne e le ricostruzioni medievali.

VIDEO

Le parole del sindaco Liberati

«Valorizzare e promuovere il territorio»

«Da quest’anno – spiega il presidente dell’associazione Castrum Podii Medii, Stefano Verginelli – abbiamo inaugurato una serie di incontri sul medioevo che hanno interessato aspetti di storia locale inediti e volti anche a preparare la manifestazione che inizia domani. L’obiettivo è infatti quello di far crescere sempre più la festa intorno al concetto della ricostruzione storica e del recupero di un passato che va valorizzato e promosso». Le ‘Giornate medioevali’, per il sindaco di Otricoli Antonio Liberati, rappresentano «un evento storico e culturale che segue il solco tracciato per il nostro territorio. Abbiamo puntato sul turismo di qualità tanto che Otricoli, insieme all’Isola del Giglio, rappresenterà l’Italia alla seconda edizione mondiale del bando ‘Best tourism villages’ dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite. Per noi è una grande soddisfazione, abbiamo lavorato a fondo per promuovere Otricoli e il suo territorio, sotto l’aspetto dei prodotti locali, dell’ambiente, della natura, dell’archeologia e del buon vivere. Le ‘Giornate medioevali’ rappresentano tutto questo e si fondono perfettamente in questo obiettivo».