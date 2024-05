Terni, più vita al parco di Cardeto con il nuovo bar: fotogallery. Poi yoga e swap party

Più vita al parco ‘Galigani’ del quartiere di Cardeto, a Terni, con l’inaugurazione del nuovo bar nel pomeriggio di giovedì. Il via libera arriva a quasi un anno dalla riapertura dell’area verde, con gestione nelle mani di Marco Tribulati per poco meno di 1.000 euro al mese di canone di locazione. In questi giorni oltretutto spazio anche ad altre attività con l’iniziativa a firma dell’associazione di promozione sociale Ecologic Point in collaborazione con Comunità Cardeto e VeganFood Terni: venerdì ci sarà lo swap party (scambio di abbigliamento/accessori) all’ex casa del custode dalle 16 alle 19, mentre alle 18 lezione di yoga all’aperto con Federica Berardi. Sabato in programma incontri con Monica Petronio (Slow Food), la biologa/nutrizionista Melissa Finali e il medico chirurgo Donatella Pitasi. Argomento comune è il ‘gusto del sostenibile’.

