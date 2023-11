Acqua ‘torbida’ fra Terni e Collescipoli: Asm in azione

LE FOTO

«Nell’ambito dei lavori di revamping della stazione di sollevamento di Maratta, di notevole importanza perché eroga acqua in tutta la zona sud di Terni, a Collescipoli e nel Comune di Stroncone, i tecnici Asm, per conto di Sii, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 novembre hanno eseguito un intervento sulle tubazioni, finalizzato a garantire nei prossimi giorni l’installazione di nuove pompe senza ulteriori disagi ed interruzioni dell’erogazione idrica per la cittadinanza». A renderlo noto è l’azienda multiservizi di via Capponi, che spiega: «Attualmente l’acqua presenta una lieve torbidità dovuta all’intervento di svuotamento e riempimento delle condotte a Collescipoli e zone limitrofe, in via Narni, strada di Sabbione, strada Salaria, strada di Collescipoli, strada di Collesecozza, via del Convento, parte della frazione di San Rocco, strada dei Benedettini e zone limitrofe. I tecnici stanno provvedendo alle operazioni di pulizia che verranno completate a breve».