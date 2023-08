Addio a Idris: arrivò in Italia grazie ad una borsa di studio della Stranieri di Perugia

Edrissa Sanneh, più conosciuto come Idris, è morto venerdì a 72 anni in una struttura sanitaria dove era ricoverato da tempo. Il noto giornalista ed opinionista, molto noto e apprezzato in particolar modo per la sua lunga partecipazione alla trasmissione sportiva ‘Quelli che il calcio’ insieme a Fabio Fazio, ha avuto un legato molto rilevante con l’Umbria: a 21 anni, nel 1972, arrivò in Italia grazie ad una borsa di studio dell’università per Stranieri di Perugia. Poi il trasferimento in Lombardia e lo sviluppo della vita in Italia.

