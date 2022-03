Alberi per tutti contro l’inquinamento urbano: scatta ‘Life Clivut’

di Simona Panzolini

È attiva fino al 21 marzo l’iniziativa denominata ‘Adotta un albero per il clima’, promossa dal progetto europeo ‘Life Clivut’ di cui sono partner i Comuni di Perugia e Bologna e l’università di Perugia.

Lo scopo

Il progetto di ‘Clivut, Climate value of urban trees’, sostiene la partecipazione attiva della cittadinanza, delle associazioni, delle scuole e delle imprese, attraverso la messa a disposizione gratuita di alberi il cui scopo è quello di descrivere i benefici che gli alberi presenti nelle aree urbane hanno nel mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Contro ‘l’isola di calore urbana’

«Gli alberi – spiegano gli organizzatori – sono i nostri più valorosi alleati nel combattere i fenomeni dell’isola di calore urbana, ovvero l’innalzamento di temperatura che ha luogo nei centri urbani, rispetto ad esempio alle aree rurali. Ci aiutano ad assorbire le emissioni di anidride carbonica, hanno un’azione filtrante sul particolato, ovvero ci aiutano a ridurre il carico di sostanze nocive che circolano nell’aria e, non ultimo, riescono a ridurre la temperatura di diversi gradi attraverso l’ombreggiamento della chioma».

Come aderire

Per questo il team di ‘Clivut’ invita tutti gli interessati ad aderire alla campagna di adozione, attraverso la compilazione prima di un Google form (entro il 21 marzo) per la prenotazione degli alberi e successivamente di un modulo di consenso al ‘patto’ (da consegnare al momento del ritiro della pianta) che permetterà di adottare da 1 a 5 alberi per un cittadino, da 1 a 20 alberi per un’impresa, un’associazione o una scuola. Le specie arboree dovranno essere messe a dimora nel Comune di Perugia, in spazi privati (in piena terra) o previo accordo con il Comune in spazi pubblici. Una volta compilato il patto di adozione, i soggetti aderenti verranno contattati dall’organizzazione per concordare le modalità del ritiro che avverrà dal 17 al 31 marzo, dalle ore 8 alle 12, presso il deposito Agenzia forestale regionale Umbria, in via della Ferriera48 a Perugia. Per info sul ritiro si può contattare il numero 348.7300721 dalle 8 alle 12.