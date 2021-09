Amelia, auto a fuoco nella notte. Ma il dolo non c’entra

Due autovetture in fiamme nella notte fra venerdì e sabato, poco dopo le ore una, nel centro storico di Amelia (Terni), in via della Valle. Questa volta però, a differenza di alcuni episodi – si ricorderanno quelli nella frazione di Fornole – avvenuti nel recente passato in zona, il dolo non c’entra nulla. Secondo una prima ricostruzione, infatti, le due auto sarebbero state gravemente danneggiate dalle fiamme perché una delle due, condotta da una donna, ha riportato un guasto elettrico con fuoriuscita di fumo. Situazione che ha ovviamente allarmato la conducente che si è fermata ed è scesa di corsa. Le fiamme subito dopo sprigionatosi dal veicolo, hanno però coinvolto un altro parcheggiato accanto. Da qui la situazione che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco amerini e dei carabinieri della locale Compagnia per le operazioni di supporto necessarie. Il fatto, come detto, è accaduto in via della Valle: la parte più lontana, stretta e inaccessibile del centro storico per i mezzi dei vigili del fuoco, che infatti hanno faticato molto per essere operativi sul punto dove è scoppiato l’incendio. Dopo aver individuato un idrante a monte, attraverso i numerosi tubi collegati fra di loro sono riusciti a realizzare e concludere l’intervento, pur a fronte delle difficoltà logistiche presenti.

